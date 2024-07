O Kάιλ Γουόκερ εκτέλεσε το πλάγιο, ο Μαρκ Γκουέχι πήρε την κεφαλιά, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ με τρομερό ψαλίδι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ισοφάρισε σε 1-1 και έστειλε τις δυο ομάδες στην παράταση. Κατόπιν έκανε τον κλασικό πανηγυρισμό του με τα χέρια απλωμένα και γύρισε προς τον πάγκο της εθνικής ομάδας της Αγγλίας και είπε: «Ποιος άλλος;».

To ρολόι έδειχνε 94:34 στην «ΑούφΣαλκε Αρένα» και τα «λιοντάρια» είχαν μόνο 86 δευτερόλεπτα για να γλιτώσουν από μια ταπεινωτική ήττα και από έναν οδυνηρό αποκλεισμό. Θα ήταν μια παταγώδης αποτυχία κυρίως για τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, αλλά και για ταλαντούχους παίκτες, που δεν δείχνουν να μπορούν να ενωθούν ως σύνολο και να διεκδικήσουν ένα τρόπαιο.

Και σε εκείνο το χρονικό σημείο «εμφανίστηκε» ο Μπέλιγχαμ…

Με μια μαγική έμπνευση, σε μια στιγμή που θα συζητιέται για πολλά χρόνια και θα γραφτεί στην ιστορία των EURO ανεξάρτητα από την από εδώ και πέρα πορεία της Αγγλίας, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να δώσει το σύνθημα ότι η ανατροπή ήταν εφικτή. Και ότι το παιχνίδι δεν είχε τελειώσει ακόμη…

Στράφηκε προς τον πάγκο της ομάδας του, ίσως προς τους φιλάθλους, σίγουρα προς τις τηλεοπτικές κάμερες που ήταν «καρφωμένες» πάνω του και στα εκατομμύρια μάτια που τον παρακολουθούσαν από την τηλεόραση και είπε: »Ποιος άλλος;».

Ποιος άλλος, αλήθεια;

Λίγες ώρες νωρίτερα, το Σάββατο είχε γιορτάσει τα 21α γενέθλιά του και ενώ ο ίδιος θα περίμενε, ως είθισται, ένα δώρο, το έκανε τελικά αυτός στους δυσαρεστημένους οπαδούς της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, που έβλεπαν την καταστροφή να έρχεται.

Οι αποδοκιμασίες για τον Σάουθγκεϊτ και τους παίκτες του ήταν έντονες καθώς οι Άγγλοι φίλαθλοι, αρκετοί από τους οποίους δεν έμειναν καν στο γήπεδο μην αντέχοντας αυτό που παρακολουθούσαν για 94 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα, βλέποντας την ομάδα να κάνει άλλη μια κάκιστη εμφάνιση, μετά από αυτές κόντρα σε Δανία και Σλοβενία.

Αυτοί που έμειναν μπορούν πια να λένε ότι ήταν μάρτυρες σε ένα από τα πιο… δραματικά γκολ στην πρόσφατη ιστορία των «λιονταριών», στο πρώτο σουτ που έκαναν οι Άγγλοι διεθνείς προς το στόχο στο παιχνίδι κόντρα στους Σλοβάκους. Η Αγγλία για πρώτη φορά δεν έκανε σουτ σε νοκ άουτ παιχνίδι σε μεγάλη διοργάνωση από τον προημιτελικό του Μουντιάλ του 1986!

«Ήταν ένα από τα καλύτερα γκολ στην ιστορία της εθνικής ομάδας. Τι παίκτης! Μας έχει κρατήσει ζωντανούς στο τουρνουά. Δουλεύει τόσο σκληρά για την ομάδα και στις μεγάλες στιγμές ανεβαίνει» είπε ο Χάρι Κέιν για τον συμπαίκτη του. «Ήταν μια μεγάλη στιγμή για έναν 21χρονο. Θέλει πολλά κότσια για να κάνεις κάτι τέτοιο. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι περνάμε» σχολίασε ο Ντέκλαν Ράις.

«Είναι δύσκολο να αρνηθώ ότι είναι μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στην καριέρα μου, αλλά είναι πολύ σημαντικό μόνο αν συνεχίσουμε να κερδίζουμε το τουρνουά, οπότε θα δούμε σε μερικές εβδομάδες» είπε ο ίδιος ο νεαρός σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Έτσι, η Αγγλία είναι στα προημιτελικά, μάλλον χωρίς να το αξίζει, αλλά χάρη σε έναν νεαρό ποδοσφαιριστή με μεγάλη προσωπικότητα. Ο Μπέλιγχαμ έδειξε το βράδυ της Κυριακής στο Γκελζενκίρχεν ότι αυτό που φαινόταν αδύνατο, μπορεί ακόμα να είναι δυνατό.

Για άλλη μια φορά «εμφανίστηκε» σε ένα μεγάλο παιχνίδι όταν η ομάδα τον χρειαζόταν. Και, προφανώς, το έκανε κόντρα στη Σλοβακία χωρίς καθόλου να έχει λάμψει ως τώρα στα γήπεδα της Γερμανίας. Και το έκανε ένας παίκτης που κέρδισε δύο clasico μόνος του, στο 91ο και στο 92ο λεπτό, ένας παίκτης με τόση αυτοπεποίθηση. Έσωσε την παρτίδα για έκτη φορά στη σεζόν, τέσσερις για τη Ρεάλ, δύο για την Αγγλία, με την ομάδα του είτε να ισοφαρίζει (όπως έγινε κόντρα στη Σλοβακία) είτε να παίρνει προβάδισμα.

Τέτοια γκολ, τέτοιες στιγμές, τέτοιοι παίκτες μπορούν να αλλάξουν τον ρου ενός τουρνουά. Ακόμα και αν η Αγγλία είναι κάκιστη, μια ομάδα χωρίς αρχή, μέση, τέλος.

6 – Jude Bellingham has scored six goals in second half stoppage time in 2023-24 (four for Real Madrid and two for England), with all six either putting his team in front or equalising. Force. #EURO2024 pic.twitter.com/vI2gjOa2VN