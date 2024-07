Ανακοίνωσε τον Βλαχοδήμο η Νιούκαστλ! (pic+vid)

Ο Έλληνας πορτιέρε πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε και υπέγραψε το συμβόλαιό του με τη Νιούκαστλ, με τις «καρακάξες» τα ξημερώματα της Δευτέρας να ανακοινώνουν την μεταγραφή του Βλαχοδήμου.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι στη Νιούκαστλ, έναν τεράστιο σύλλογο, με εξαιρετικούς παίκτες και προπονητή. Ανυπομονώ να ξεκινήσω», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο 30χρονος τερματοφύλακας.

Aπό την πλευρά του ο προπονητής της Νιούκαστλ, Έντι Χάου, ανέφερε για την μεταγραφή του Βλαχοδήμου: «Ο Οδυσσέας είναι ένας πολύ έμπειρος και εξαιρετικός τερματοφύλακας υψηλού επιπέδου και χαιρόμαστε που εντάσσεται σε ένα ισχυρό γκρουπ».

✍️ #NUFC have completed the signing of goalkeeper Odysseas Vlachodimos from Nottingham Forest.



Welcome, Odysseas! 🇬🇷