Η Γιουνάιτεντ πιέζει την Μπάγερν για τον Ντε Λιχτ

Σύμφωνα με το «Athletic», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σκέφτεται πολύ σοβαρά να κινηθεί για την απόκτηση του Ματέις Ντε Λιχτ. Ο 24χρονος στόπερ της Μπάγερν Μονάχου βρίσκεται φυσικά στη Γερμανία για το EURO 2024, στο οποίο όμως δεν έχει αγωνιστεί δευτερόλεπτο με την Ολλανδία.

Μετά από διαδοχικές τριετίες σε Άγιαξ (2016-2019) και Γιουβέντους (2019-2022), ολοκλήρωσε τη δεύτερή του σεζόν στη Βαυαρία. Αποτελεί, μάλιστα, εδώ και αρκετά χρόνια στόχο της Γιουνάιτεντ, ενώ έχει συνεργαστεί άκρως επιτυχημένα και με τον Έρικ Τεν Χαγκ στο Άμστερνταμ.

