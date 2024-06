Νέα δεδομένα για Παβόν: «Αποφάσισε να μην τον πουλήσει η Γκρέμιο»

Τα καθημερινά δημοσιεύματα για τον Κρίστιαν Παβόν συνεχίζονται, με το τελευταίο εξ' αυτών να τονίζει ότι η Γκρέμιο αποφάσισε να μην τον πουλήσει αυτό το καλοκαίρι.

Ο Κρίστιαν Παβόν δεδομένα είναι ένας παίκτης που αρέσει αρκετά στον Ντιέγκο Αλόνσο και απασχολεί τον Παναθηναϊκό, με τα δημοσιεύματα από την Λατινική Αμερική που αναφέρονται στο μέλλον του να είναι καθημερινά.

Ο Ντιόγκο Ρόσι λοιπόν, ρεπόρτερ που ασχολείται με τα θέματα της Γκρέμιο, αποκάλυψε ότι η βραζιλιάνικη ομάδα πήρε την απόφαση να μην παραχωρήσει μέχρι το τέλος της χρονιάς τον Αργεντινό εξτρέμ, απορρίπτοντας κάθε πρόταση που θα της έρθει, αφού ο παίκτης λογίζεται ως σημαντικό κομμάτι του ρόστερ.

Εάν λοιπόν οι πληροφορίες του ευσταθούν, τότε το «Τριφύλλι» θα πρέπει να στραφεί σε άλλες περιπτώσεις, με τους Αλόνσο και Παπαδημητρίου να έχουν κάνει την σχετική προεργασία και να είναι έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα.

Το Who is Who

Ο 28χρονος Αργεντινός αγωνίζεται στην βραζιλιάνικη ομάδα από τον Φεβρουάριο, όταν πήρε μεταγραφή έναντι 3.5 εκ. ευρώ από την Ατλέτικο Μινέιρο και έκτοτε έχει καταγράψει 17 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 3 γκολ και 4 ασίστ.

Η καριέρα του ξεκίνησε το 2014 από την Ταγιέρες, ενώ έχει περάσει από Μπόκα Τζούνιορς, Κολόν, Λος Άντζελες και φυσικά την Ατλέτικο Μινέιρο, στην οποία αγωνιζόταν από το καλοκαίρι του 2022.

Τα καλύτερα χρόνια του ήταν αυτά στην Μπόκα, με την οποία αγωνίστηκε συνολικά 164 φορές και μέτρησε 36 γκολ και 40 ασίστ, αποτελώντας έναν από τους πλέον επιδραστικούς παίκτες της ομάδας και «εκτοξεύοντας» την χρηματιστηριακή του αξία ακόμα και στα 20 εκατ. ευρώ, το 2018.

Παράλληλα είναι και 11 φορές διεθνής με την Αλμπισελέστε, δίχως να έχει καταφέρει ακόμα να σκοράρει.

Πρόκειται πάντως για έναν παίκτη που μπορεί να δώσει πολύτιμες λύσεις στην μεσοεπιθετική γραμμή, αφού έχει την ικανότητα να αγωνιστεί τόσο ως αριστερό εξτρέμ (αυτή είναι η φυσική του θέση), όσο και στην δεξιά πτέρυγα αλλά και πίσω από τον φορ.