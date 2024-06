Μαρσέιγ: Ντε Τσέρμπι τριετίας και με την «βούλα»

Οι διοικούντες την Μαρσέιγ, ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Ρομπέρτο ​​Ντε Τσέρμπι, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον σύλλογο της Μασσαλίας, χωρίς να γίνει γνωστό το οικονομικό μέρος της συμφωνίας.

«Η Μαρσέιγ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπογραφή του Ιταλού προπονητή για τις επόμενες τρεις σεζόν. Σε ηλικία 45 ετών, ο προπονητής από την Μπρέσια έχει ήδη μεγάλη εμπειρία στο υψηλότερο επίπεδο. Ο Ρομπέρτο ​​Ντε Τζέρμπι, έγινε προπονητής σε ηλικία μόλις 34 ετών μετά από επαγγελματική καριέρα ως επιθετικός μέσος. Ο Ρομπέρτο ​​Ντε Τσέρμπι εξελίχθηκε γρήγορα στην Ιταλία και στην Serie A και καθιέρωσε τη φιλόδοξη αγωνιστική του ταυτότητα στην Σασουόλο, το 2018», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του συλλόγου.

Olympique de Marseille announces the signing of 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 as coach✍️



The Italian 🇮🇹 has signed for three seasons with the Olympiens.



Read more 👉



pic.twitter.com/XviQ6YGy4K