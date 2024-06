Έκανε βόλτες στη στέγη του Βεστφάλεν και συνελήφθη! (vid)

Η αναμέτρηση της Γερμανίας με τη Δανία είχε γκολ, διακοπή λόγω του καιρού αλλά και μία σύλληψη για έναν αρκετά περίεργο λόγο.

Συγκεκριμένα ένας άνδρας ανέβηκε στην οροφή του Βεστφάλεν και έκανε βόλτες στους μεταλλικούς διαδρόμους. Έτσι μόλις οι αρχές τον κατάλαβαν έτρεξαν στο σημείο και τον συνέλαβαν.

Τριπλή Προσφορά Χωρίς Κατάθεση Στο Pamestoixima.gr

Οι 24 εθνικές ομάδες γεμάτες πάθος και ταλέντο θα αγωνιστούν για την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου. Ζεις την αγωνία και τον παλμό του EURO 2024 μέσα από το ανανεωμένο pamestoixima.gr, εκεί όπου σε περιμένουν μοναδικές προσφορές* και δώρα για να απολαύσεις κάθε έναν αγώνα της διοργάνωσης. Μπαίνεις στο pamestoixima.gr, διαλέγεις τις αγαπημένες σου ομάδες και αγορές για στοίχημα στο EURO και απολαμβάνεις κάθε αγώνα!

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

A man was ARRESTED after climbing up to the top of the stadium after Germany vs Denmark…



WOW. 🤯 pic.twitter.com/1O4dJiPQaK