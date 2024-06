«Παλάσιος και Ελίασον στην λίστα της Γκρέμιο για... αντί-Παβόν»

Η Γκρέμιο εξετάζει τους Σεμπάστιαν Παλάσιος και Νίκλας Ελίασον, κινήσεις που μπορεί να... σπρώξουν ακόμα πιο γρήγορα στην έξοδο τον Κρίστιαν Παβόν.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να αποκτήσει τον Κρίστιαν Παβόν, με τους Βραζιλιάνους βέβαια να υποστηρίζουν ότι έχει γίνει επίσημη πρόταση που απορρίφθηκε από την Γκρέμιο, κάτι που προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Σε κάθε περίπτωση, η αποχώρηση του Αργεντινού εξτρέμ από τον σύλλογο της Λατινικής Αμερικής θεωρείται δεδομένη και ήδη η Γκρέμιο αναζητά στο μεταγραφικό παζάρι τον αντικαταστάτη του, έχοντας ψηλά στην λίστα δύο παίκτες πολύ γνωστούς στο ελληνικό κοινό.

Προτεραιότητα μοιάζει να είναι ο Σεμπάστιαν Παλάσιος, που αποχώρησε από το «Τριφύλλι» ως ελεύθερος, ενώ ακολουθεί ο Ελίασον της ΑΕΚ, με τον οποίον μάλιστα το «portaldogremista.com.br» τονίζει ότι υπάρχει ήδη συμφωνία και μένει το «ΟΚ» της ΑΕΚ.

Το Who is Who

Ο 28χρονος Αργεντινός αγωνίζεται στην βραζιλιάνικη ομάδα από τον Φεβρουάριο, όταν πήρε μεταγραφή έναντι 3.5 εκ. ευρώ από την Ατλέτικο Μινέιρο και έκτοτε έχει καταγράψει 17 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 3 γκολ και 4 ασίστ.

Η καριέρα του ξεκίνησε το 2014 από την Ταγιέρες, ενώ έχει περάσει από Μπόκα Τζούνιορς, Κολόν, Λος Άντζελες και φυσικά την Ατλέτικο Μινέιρο, στην οποία αγωνιζόταν από το καλοκαίρι του 2022.

Τα καλύτερα χρόνια του ήταν αυτά στην Μπόκα, με την οποία αγωνίστηκε συνολικά 164 φορές και μέτρησε 36 γκολ και 40 ασίστ, αποτελώντας έναν από τους πλέον επιδραστικούς παίκτες της ομάδας και «εκτοξεύοντας» την χρηματιστηριακή του αξία ακόμα και στα 20 εκατ. ευρώ, το 2018.

Παράλληλα είναι και 11 φορές διεθνής με την Αλμπισελέστε, δίχως να έχει καταφέρει ακόμα να σκοράρει.

Πρόκειται πάντως για έναν παίκτη που μπορεί να δώσει πολύτιμες λύσεις στην μεσοεπιθετική γραμμή, αφού έχει την ικανότητα να αγωνιστεί τόσο ως αριστερό εξτρέμ (αυτή είναι η φυσική του θέση), όσο και στην δεξιά πτέρυγα αλλά και πίσω από τον φορ.