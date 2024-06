«Δεν είναι προτεραιότητα για τον Ατάλ η ΑΕΚ»

Για την απόκτηση του Γιουσέφ Ατάλ ενδιαφέρεται η ΑΕΚ, ωστόσο σύμφωνα με ρεπορταζ, η Ένωση δεν αποτελεί προτεραιότητα για τον Αλγερινό δεξιό μπακ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του ο Σάντι Αουνα, «η Μπασακσεχίρ μαζί με την ΑΕΚ ενδιαφέρονται για τον Ατάλ, ωστόσο οι δύο ομάδες δεν αποτελούν προτεραιότητα για αυτόν».

Από εκεί και πέρα, το ρεπορτάζ συνεχίζεται και βάζει στο... κόλπο και άλλες ομάδες από την Τουρκία εκτός από την Μπασάκσεχιρ, λέγοντας πως είναι ένας βασικός στόχος της Μπεσίκτας, ενώ και η Γαλατασαράι τον έχει στη λίστα της.

Τέλος, η Αδάνα Δεμίρσπορ του έχει προσφέρει τριετές συμβόλαιο σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ενώ για αυτόν ενδιαφέρονται και άλλες μεγάλες ομάδες, οι οποίες δεν κατονομάζονται.

🚨🇩🇿 #FreeAgent |



👀 Youcef Atal remains one to watch in the next weeks.



🦅 He is one the priority of Besiktas who must sell Rosier Valentin before



🔥 On the short list of Galatasaray



❗️Adana Demirspor proposed him a new 3 years contract



➡️ On Istanbul BB and AEK are there… pic.twitter.com/6XsyFMOjeZ