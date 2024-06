Αρνήθηκε πρόταση ανανέωσης της Φλαμένγκο ο Μπαρμπόσα, που εξετάζει ο Παναθηναϊκός

Βραζιλιάνικο δημοσίευμα τονίζει πως ο Γκαμπριέλ Μπαρμπόσα, που απασχολεί τον Παναθηναϊκό, αρνήθηκε πρόταση ανανέωσης της Φλαμένγκο.

«Ο Γκαμπιγκόλ και η Φλαμένγκο είχαν άλλη μια συζήτηση για να επεκτείνουν το συμβόλαιο, όμως ο επιθετικός αρνήθηκε την πρόταση, σύμφωνα με το ge.globo. Τα τωρινά δεδομένα δεν είναι αισιόδοξα για συμφωνία. Η ομάδα του Ρίο προσέφερε μονοετές συμβόλαιο με αύξηση αποδοχών περίπου 50%» αναφέρει χαρακτηριστικά το «versus.com.br».

«Ο κεντρικός επιθετικός δεν ήταν χαρούμενος με την διάρκεια του συμβολαίου, παρά την αύξηση στις απολαβές του. Η Φλαμένγκο περιμένει νέο κύκλο επαφών και ο Γκαμπιγκόλ αναζητά συμβόλαιο μεγαλύτερης διάρκειας. Ένιωσε ότι υποτιμάται με την προσφορά για έναν χρόνο» προσθέτει στην συνέχεια.

Υπενθυμίζουμε πως ο Μπαρμπόσα βρίσκεται ψηλά στην λίστα της Παλμέιρας και αρέσει σε Σάο Πάολο και Παναθηναϊκό.

Το Who is Who

Ο Μπαρμπόσα ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Σάντος και τον Ιανουάριο του 2013 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, στην οποία έμεινε για μια τριετία. Το καλοκαίρι του 2016, η Ίντερ έβγαλε από τα ταμεία της 29.5 εκατ. ευρώ, προκειμένου να τον κάνει κάτοικο Ιταλίας.

Για μια τετραετία ο Βραζιλιάνος φορ άνηκε στους «νερατζούρι», όμως πραγματοποίησε μόλις 10 συμμετοχές με 1 γκολ, αφού δόθηκε δανεικός σε Μπενφίκα, Σάντος και Φλαμένγκο. Στην πορτογαλική ομάδα έπαιξε 5 φορές, πετυχαίνοντας 1 ακόμα γκολ, ενώ τα καλύτερά του χρόνια ήταν αυτά στην Βραζιλία.

Με την Σάντος αγωνίστηκε συνολικά 207 φορές, με απολογισμό 82 γκολ και 13 ασίστ, ενώ την φανέλα της Φλαμένγκο την έχει φορέσει 274 φορές, μετρώντας 145 γκολ και 39 ασίστ. Τον Ιανουάριο του 2020 μάλιστα, η βραζιλιάνικη ομάδα τον αγόρασε οριστικά από την Ίντερ για 17.5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, είναι 18 φορές διεθνής με την Σελεσάο, μετρώντας 5 γκολ, ενώ έχει περάσει και από όλα τα μικρά κλιμάκια της Εθνικής (Κ17, Κ20, Κ23).

Με την Φλαμένγκο έχει κατακτήσει 2 Πρωταθλήματα (2019, 2020), 1 Κύπελλο (2022), 2 Σούπερ Καπ (2020, 2021), 1 Ρεκόπα Σουνταμερικάνα (2020), 2 Κόπα Λιμπερταδόρες (2019, 2022), ενώ μετράει ακόμα ένα βραβείο ως παίκτης της σεζόν (2018-19) και έχει αναδειχθεί πρώτος σκόρερ του Πρωταθλήματος (2017-18, 2018-19), του Κυπέλλου (2013-14, 2014-15, 2017-18) και του Λιμπερταδόρες (2018-19, 2020-21).