Εξελίξεις με Παβόν: «Φεύγει από την Γκρέμιο και συνεχίζει στην Ευρώπη!»

Στην Λατινική Αμερική θεωρείται πλέον δεδομένη η αποχώρηση του Παβόν από την Γκρέμιο, με τον Παναθηναϊκό να ενδιαφέρεται για τον Αργεντινό εξτρέμ.

Το όνομα του Κρίστιαν Παβόν βρίσκεται δεδομένα ψηλά στην λίστα του Παναθηναϊκού για τις θέσεις των εξτρέμ, ακόμα και εάν τα δημοσιεύματα περί επίσημων προτάσεων προς την Γκρέμιο δεν επιβεβαιώνονται προς το παρόν.

Αυτό που θεωρείται όμως σίγουρο είναι η αποχώρηση του Αργεντινού παίκτη από την βραζιλιάνικη ομάδα, με τον έγκυρο Ερνάν Καστίγιο να αναφέρει στα social media ότι είναι πλέον δεδομένη η μετακόμιση του άλλοτε μεσοεπιθετικού της Μπόκα Τζούνιορς στην Ευρώπη.

«Ο Κρίστιαν Παβόν αποχωρεί από την Γκρέμιο. Το 2024 έπαιξε 11 παιχνίδια και σημείωσε 3 γκολ. Η Ευρώπη φαίνεται ο προορισμός του. Υπάρχουν όμως πολλές επιλογές» αναφέρει χαρακτηριστικά ο γνωστός δημοσιογράφος του «Rádio Continental».

Δείτε την ανάρτησή του:

Cristian Pavón se va de Gremio. En 2024 jugó 11 partidos y marcó 3 goles. Europa parece el destino. Pero hay muchos llamados… — Hernán Castillo (@HernanSCastillo) June 28, 2024

Το Who is Who

Ο 28χρονος Αργεντινός αγωνίζεται στην βραζιλιάνικη ομάδα από τον Φεβρουάριο, όταν πήρε μεταγραφή έναντι 3.5 εκ. ευρώ από την Ατλέτικο Μινέιρο και έκτοτε έχει καταγράψει 17 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 3 γκολ και 4 ασίστ.

Η καριέρα του ξεκίνησε το 2014 από την Ταγιέρες, ενώ έχει περάσει από Μπόκα Τζούνιορς, Κολόν, Λος Άντζελες και φυσικά την Ατλέτικο Μινέιρο, στην οποία αγωνιζόταν από το καλοκαίρι του 2022.

Τα καλύτερα χρόνια του ήταν αυτά στην Μπόκα, με την οποία αγωνίστηκε συνολικά 164 φορές και μέτρησε 36 γκολ και 40 ασίστ, αποτελώντας έναν από τους πλέον επιδραστικούς παίκτες της ομάδας και «εκτοξεύοντας» την χρηματιστηριακή του αξία ακόμα και στα 20 εκατ. ευρώ, το 2018.

Παράλληλα είναι και 11 φορές διεθνής με την Αλμπισελέστε, δίχως να έχει καταφέρει ακόμα να σκοράρει.

Πρόκειται πάντως για έναν παίκτη που μπορεί να δώσει πολύτιμες λύσεις στην μεσοεπιθετική γραμμή, αφού έχει την ικανότητα να αγωνιστεί τόσο ως αριστερό εξτρέμ (αυτή είναι η φυσική του θέση), όσο και στην δεξιά πτέρυγα αλλά και πίσω από τον φορ.