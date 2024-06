«Μάγεψε» στο Copa America ο Πελίστρι που θέλει ο Παναθηναϊκός (vid)

Ο Φακούντο Πελίστρι έκανε σπουδαία εμφάνιση κόντρα στην Βολιβία και στην Ουρουγουάη συντηρούν ψηλά το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού.

Η Ουρουγουάη νίκησε εύκολα με 5-0 την Βολιβία στο Copa America, με τον Φακούντο Πελίστρι να παίρνει φανέλα βασικού και να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση, έχοντας καθοριστική συμβολή στον θρίαμβο της ομάδας του.

Συγκεκριμένα, ο εξτρέμ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε στο γήπεδο για 86 λεπτά και σε αυτά μέτρησε ένα γκολ, μία ασίστ και παράλληλα 86% ποσοστό επιτυχίας στις μεταβιβάσεις του, κερδίζοντας τα εύσημα από τους συμπαίκτες του.

Από εκεί και πέρα, το όνομα του Πελίστρι συνδέεται αρκετά το τελευταίο διάστημα με τον Παναθηναϊκό και στην χώρα της Λατινικής Αμερικής δεν σταματούν τα σχετικά δημοσιεύματα, ειδικά μετά από σπουδαίες εμφανίσεις όπως η τελευταία.

Το Who is Who

Ο 22χρονος εξτρέμ ξεκίνησε την καριέρα του από την Πενιαρόλ, με την οποία μέτρησε συνολικά 37 συμμετοχές με 2 γκολ και 4 ασίστ, όμως άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις και «ανάγκασε» την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να τον αποκτήσει έναντι 8.5 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2020.

Ακολούθησαν διαδοχικοί δανεισμοί σε Αλαβές και Γρανάδα, με τον Ουρουγουανό άσο να αγωνίζεται 35 φορές στην πρώτη (χωρίς γκολ ή ασίστ) και 15 στην δεύτερη, με απολογισμό 2 γκολ και 2 ασίστ. Όσον αφορά την παρουσία του στους «Κόκκινους Διαβόλους», έχει καταγράψει 25 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, μοιράζοντας 2 ασίστ.

Φυσικά είναι και 22 φορές διεθνής με την Ουρουγουάη, μετρώντας 2 γκολ και 8 ασίστ και κάνοντας ντεμπούτο τον Ιανουάριο του 2022, με τον Ντιέγκο Αλόνσο να τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά, αφού στα 10 παιχνίδια από αυτά ήταν ο ίδιος προπονητής της ομάδας.

Το συμβόλαιό του με την Γιουνάιτεντ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2025, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται αυτή την στιγμή στα 8 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το Transfermarkt.