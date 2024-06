Ιταλικό δημοσίευμα: «Θέλει να φέρει πίσω τον Χατζηδιάκο ο Παναθηναϊκός»

Ιστοσελίδα που ασχολείται με την Κάλιαρι κάνει λόγο για επιθυμία του Παναθηναϊκού να αποκτήσει τον Έλληνα αμυντικό.

Η φετινή χρονιά στην Κάλιαρι δεν πήγε όπως θα ήθελε ο Έλληνας αμυντικός και ιταλικό δημοσίευμα τονίζει πως ο Παναθηναϊκός θα ήθελε να τον φέρει πίσω, αφού δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο διεθνής άσος ξεκίνησε την καριέρα του από τα «πράσινα» τμήματα υποδομής.

«Ο Παντελής Χατζηδιάκος θα μπορούσε να αποχωρήσει από την Κάλιαρι μετά από μόλις μια σεζόν, η οποία μόνο θετική δεν ήταν. Μετά την άφιξή του πήρε αμέσως φανέλα βασικού, την οποία στην συνέχεια έχασε λόγω των μοιραίων λαθών του» αναφέρει χαρακτηριστικά το «cagliarinews24.com».

Στην συνέχεια, το δημοσίευμα προσθέτει ότι: «θα μπορούσε να υπάρχει επιλογή να επιστρέψει σπίτι του, με τον Παναθηναϊκό να τον εκτιμάει. Μένει να βρεθεί η φόρμουλα με την οποία μπορεί να γίνει, που ίσως είναι δανεισμός με οψιόν αγοράς».

Το Who is Who

Ο 27χρονος στόπερ ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού και το καλοκαίρι του 2011 μετακόμισε στην Ολλανδία, για λογαριασμό της Άλκμααρ. Σε αυτή άνηκε μέχρι το 2023, μετρώντας συνολικά 213 συμμετοχές, με 6 γκολ και 9 ασίστ, με την πρώη ομάδα και έχοντας τα πρώτα χρόνια παρουσία στην Κ19 και την Κ21.

Τον Σεπτέμβριο του 2023 η Κάλιαρι τον αγόρασε για 2 εκατ. ευρώ και τον «έδεσε» με συμβόλαιο έως το 2027, με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό να αγωνίζεται συνολικά 15 φορές.

Παράλληλα, είναι και 34 φορές διεθνής με την Ελλάδα, έχοντας περάσει νωρίτερα από την Κ17 και την Κ21, αλλά και τα μικρά κλιμάκια της Ολλανδίας (Κ16, Κ17 πριν αποφασίσει να επιλέξει την χώρα μας).