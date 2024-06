«Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση για τον Σέζαρ Χουέρτα!» (vid)

Μεξικανικό δημοσίευμα εμπλέκει τον Σέζαρ Χουέρτα και με τον Παναθηναϊκό, ενώ το όνομά του «παίζει» και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

Το όνομα του Σέζαρ Χουέρτα εμφανίστηκε ξαφνικά στο ελληνικό ρεπορτάζ για την ΑΕΚ, μετά από ένα δημοσίευμα που τόνισε ότι ελληνική ομάδα έχει καταθέσει πρόταση για την απόκτησή του, με δεδομένο πως ο Ματίας Αλμέιδα τον είχε και παλιότερα ως παίκτη.

Ωστόσο, το «eluniversal.com.mx» βάζει στο... κόλπο τον Παναθηναϊκό και υποστηρίζει ότι το «Τριφύλλι» είναι ο σύλλογος από την χώρα μας που έχει ήδη κινηθεί επίσημα για να τον εντάξει στο ρόστερ του.

Το ίδιο δημοσίευμα επισημαίνει ότι ο 23χρονος εξτρέμ έχει πάρει την απόφαση να έρθει στην Ευρώπη το συντομότερο δυνατόν, κάτι που δεδομένα δυσκολεύει το έργο της Πούμας να τον διατηρήσει, παρ' ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Το Who is Who

Ο Σέζαρ Χουέρτα ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Τσίβας, για να συνεχίσει στα τμήματα υποδομής της Γουαδαλαχάρα, καταγράφοντας 25 συμμετοχές και πετυχαίνοντας 9 γκολ με την Κ20.

Ο δανεισμός στην Ζακατεπέκ τον βοήθησε, αφού έπαιξε σε 17 παιχνίδια και πέτυχε 6 γκολ, μοιράζοντας και μία ασίστ, για να ακολουθήσει η μεταγραφή στην Τσίβας το καλοκαίρι του 2019. Στην ομάδα αυτή άνηκε έως τον Ιούλιο του 2022, παίζοντας 39 φορές και μετρώντας 1 γκολ και 1 ασίστ

Ενδιάμεσα δόθηκε δανεικός σε Μορέλια (10 συμμ.) και Μαζατλάν (17 συμμ. - 3 γκολ - 1 ασίστ) και ακολούθησε η μεταγραφή στην Πούμας, με την οποία μετράει 14 γκολ και 11 ασίστ σε 66 συμμετοχές.

Παράλληλα, είναι 8 φορές διεθνής με το Μεξικό, έχοντας πετύχει 1 γκολ.

Δείτε τον εν δράσει: