RMC: «Στην ΑΕΚ για τέσσερα χρόνια ο Σισέ»

Σε συζητήσεις με τον Παπέ Αμπού Σισέ βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η ΑΕΚ, μιας και ο Σενεγαλέζος έμεινε ελεύθερος από την Άδανα Ντεμίρσπορ. Στη Γαλλία κάνουν λόγο για τελειωμένη… υπόθεση, με τον 28χρονο στόπερ να έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο τεσσάρων ετών με την Ένωση.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος του RMC Sport Σάσα Ταβολιέρι αναφέρει ότι ο Σισέ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2028 με την ΑΕΚ και οι ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στο Σαββατοκύριακο.



✅ DONE DEAL

🇸🇳 Senegalese central defender Pape Abou Cissé now set to SIGN for #AEK Athens from Adana Demirspor on a free transfer.

✍🏼 It’s a 4 years contract.

💬 Official announcement scheduled for this week-end. #mercato #AEKFC #süperlig pic.twitter.com/puAzCwelu4