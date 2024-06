«Πρόταση της ΑΕΚ στον Αντρέ Ραμάλιο» (pic)

Βάσει των όσων αναφέρουν οι Λατινοαμερικανοί, πλην της ΑΕΚ έχουν καταθέσει πρόταση στον παίκτη τόσο η Παλμέιρας όσο και η Μποταφόγκο.

Ο 32χρονος Βραζιλιάνος, με ιταλικό διαβατήριο, που πέρυσι το καλοκαίρι εμφανίστηκε ξανά ως μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ, είχε φέτος 46 συμμετοχές και 3 γκολ με τους πρωταθλητές Ολλανδίας και μόνο από τα στατιστικά του μοιάζει με μια δύσκολη αλλά και ενδιαφέρουσα περίπτωση.

Ταυτόχρονα η ΑΕΚ βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή με τον Σισέ που έπαιζε στον Ολυμπιακό και μένει ελεύθερος από την Ντεμίρσπορ.

Hoje o cenário é este.



Pela contratação do André Ramalho além do Botafogo, AEK e Palmeiras devem fazer propostas.



Uma volta de Adryelson por empréstimo do Lyon ao Botafogo, não é descartada.