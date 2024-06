Μπαρμπόσα: Η υπόθεση ντόπινγκ, η ποινή διετούς αποκλεισμού και το καθεστώς με το οποίο αγωνίζεται

Ο Γκαμπριέλ Μπαρμπόσα, για τον οποίον ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός, πρωταγωνιστεί σε μια περίεργη ιστορία και ουσιαστικά αγωνίζεται με ειδική άδεια, εν αναμονή δικαστικής απόφασης.

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως ενδιαφέρεται για τον σπουδαίο επιθετικό της Φλαμένγκο Γκαμπριέλ Μπαρμπόσα, όμως μια σημαντική λεπτομέρεια αφορά την εκκρεμή υπόθεση που έχει ο συγκεκριμένος παίκτης σε μια υπόθεση ντόπινγκ, από το 2023.

Συγκεκριμένα, στις 8 Απριλίου εκείνου του έτους κατηγορήθηκε σχετικά με προσπάθεια αποφυγής και απάτης σε έλεγχο ντόπινγκ, με τον παίκτη να αρνείται τις κατηγορίες, αλλά να τιμωρείται με διετή αποκλεισμό από τους αγωνιστικούς χώρους.

Κανονικά μέχρι το 2025 δεν θα είχε δικαίωμα συμμετοχής, όμως άσκησε έφεση και τον Απρίλη του 2024 το CAS αποφάσισε πως μέχρι η υπόθεση να τελεσιδικήσει, θα έχει το δικαίωμα να παίζει.

Πρόκειται για μια παράμετρο που θα πρέπει να υπάρχει στο μυαλό όλων και θα μπορούσε να επηρεάσει κάθε ενδιαφερόμενη ομάδα για τον μεγάλο σκόρερ της Λατινικής Αμερικής.

Το Who is Who

Ο Μπαρμπόσα ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Σάντος και τον Ιανουάριο του 2013 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, στην οποία έμεινε για μια τριετία. Το καλοκαίρι του 2016, η Ίντερ έβγαλε από τα ταμεία της 29.5 εκατ. ευρώ, προκειμένου να τον κάνει κάτοικο Ιταλίας.

Για μια τετραετία ο Βραζιλιάνος φορ άνηκε στους «νερατζούρι», όμως πραγματοποίησε μόλις 10 συμμετοχές με 1 γκολ, αφού δόθηκε δανεικός σε Μπενφίκα, Σάντος και Φλαμένγκο. Στην πορτογαλική ομάδα έπαιξε 5 φορές, πετυχαίνοντας 1 ακόμα γκολ, ενώ τα καλύτερά του χρόνια ήταν αυτά στην Βραζιλία.

Με την Σάντος αγωνίστηκε συνολικά 207 φορές, με απολογισμό 82 γκολ και 13 ασίστ, ενώ την φανέλα της Φλαμένγκο την έχει φορέσει 274 φορές, μετρώντας 145 γκολ και 39 ασίστ. Τον Ιανουάριο του 2020 μάλιστα, η βραζιλιάνικη ομάδα τον αγόρασε οριστικά από την Ίντερ για 17.5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, είναι 18 φορές διεθνής με την Σελεσάο, μετρώντας 5 γκολ, ενώ έχει περάσει και από όλα τα μικρά κλιμάκια της Εθνικής (Κ17, Κ20, Κ23).

Με την Φλαμένγκο έχει κατακτήσει 2 Πρωταθλήματα (2019, 2020), 1 Κύπελλο (2022), 2 Σούπερ Καπ (2020, 2021), 1 Ρεκόπα Σουνταμερικάνα (2020), 2 Κόπα Λιμπερταδόρες (2019, 2022), ενώ μετράει ακόμα ένα βραβείο ως παίκτης της σεζόν (2018-19) και έχει αναδειχθεί πρώτος σκόρερ του Πρωταθλήματος (2017-18, 2018-19), του Κυπέλλου (2013-14, 2014-15, 2017-18) και του Λιμπερταδόρες (2018-19, 2020-21).