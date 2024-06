«Αυτές οι ομάδες θέλουν τον Μπαρμπόσα - Από το εξωτερικό έχει ρωτήσει ο Παναθηναϊκός!»

Ιστοσελίδα που ασχολείται με τα θέματα της Παλμέιρας αναφέρεται στο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Γκαμπριέλ Μπαρμπόσα.

Το όνομα του Γκαμπριέλ Μπαρμπόσα ήρθε ξαφνικά στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό, με τον έμπειρο επιθετικό της Φλαμένγκο να αποτελεί μια περίπτωση από το κορυφαίο επίπεδο και να απασχολεί όπως όλα δείχνουν το «Τριφύλλι» αλλά και όχι μόνο.

Στο... κόλπο για τον Βραζιλιάνο στράικερ βρίσκεται και η Παλμέιρας, με το «portaldopalmeirense.com.br» να τονίζει πως ο παίκτης μπορεί να υπογράψει προσύμφωνο με όποια ομάδα επιθυμεί από τον Ιούλιο, αφού το συμβόλαιό του με την Φλαμένγκο εκπνέει τον Δεκέμβριο.

Μέχρι τώρα ήταν γνωστό ότι πρώτα απ' όλα θα συζητήσει με την τωρινή του ομάδα για το ενδεχόμενο ανανέωσης, όμως η «O Globo» εξηγεί ότι πλέον ο Μπαρμπόσα είναι ανοιχτός στο να ακούσει προτάσεις μέσα στο καλοκαίρι, κάτι που είναι πιθανό να οδηγήσει την βραζιλιάνικη ομάδα στο να τον πουλήσει, ώστε να μην χαθεί ως ελεύθερος.

Το δημοσίευμα καταλήγει στο ότι ο παίκτης αρέσει σε Κορίνθιανς, Γκρέμιο και Κρουζέιρο, οι οποίες όμως δεν μπορούν να τον καλύψουν οικονομικά, αλλά και στον Παναθηναϊκό, που είναι η ομάδα του εξωτερικού που έχει διερευνητική επαφή για τον «Μπατιγκόλ».

Το Who is Who

Ο Μπαρμπόσα ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Σάντος και τον Ιανουάριο του 2013 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, στην οποία έμεινε για μια τριετία. Το καλοκαίρι του 2016, η Ίντερ έβγαλε από τα ταμεία της 29.5 εκατ. ευρώ, προκειμένου να τον κάνει κάτοικο Ιταλίας.

Για μια τετραετία ο Βραζιλιάνος φορ άνηκε στους «νερατζούρι», όμως πραγματοποίησε μόλις 10 συμμετοχές με 1 γκολ, αφού δόθηκε δανεικός σε Μπενφίκα, Σάντος και Φλαμένγκο. Στην πορτογαλική ομάδα έπαιξε 5 φορές, πετυχαίνοντας 1 ακόμα γκολ, ενώ τα καλύτερά του χρόνια ήταν αυτά στην Βραζιλία.

Με την Σάντος αγωνίστηκε συνολικά 207 φορές, με απολογισμό 82 γκολ και 13 ασίστ, ενώ την φανέλα της Φλαμένγκο την έχει φορέσει 274 φορές, μετρώντας 145 γκολ και 39 ασίστ. Τον Ιανουάριο του 2020 μάλιστα, η βραζιλιάνικη ομάδα τον αγόρασε οριστικά από την Ίντερ για 17.5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, είναι 18 φορές διεθνής με την Σελεσάο, μετρώντας 5 γκολ, ενώ έχει περάσει και από όλα τα μικρά κλιμάκια της Εθνικής (Κ17, Κ20, Κ23).

Με την Φλαμένγκο έχει κατακτήσει 2 Πρωταθλήματα (2019, 2020), 1 Κύπελλο (2022), 2 Σούπερ Καπ (2020, 2021), 1 Ρεκόπα Σουνταμερικάνα (2020), 2 Κόπα Λιμπερταδόρες (2019, 2022), ενώ μετράει ακόμα ένα βραβείο ως παίκτης της σεζόν (2018-19) και έχει αναδειχθεί πρώτος σκόρερ του Πρωταθλήματος (2017-18, 2018-19), του Κυπέλλου (2013-14, 2014-15, 2017-18) και του Λιμπερταδόρες (2018-19, 2020-21).