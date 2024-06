ΜΜΕ Βραζιλίας: «Προτάθηκε στην Βάσκο Ντα Γκάμα ο Φαμπιάνο» (pic)

Ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Φάμπιο Τόρες έκανε γνωστό πως ο Φαμπιάνο, ο οποίος μένει ελεύθερος και τυπικά από τον Άρη σε λίγες ημέρες, έχει προταθεί στην Βάσκο Ντε Γκάμα.

Ο ίδιος εξηγεί πως ο υψηλόσωμος κεντρικός αμυντικός δεν θα συνεχίσει να αγωνίζεται στον Άρη τη νέα σεζόν, παρότι οι Θεσσαλονικείς του έχουν κάνει μια βελτιωμένη πρόταση ανανέωσης, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει κάποια απάντηση θετική ή αρνητική.

Ο Φαμπιάνο σε πρόσφατες δηλώσεις του είπε, πως δεν ήρθε ακόμα η ώρα να μετακομίσει και να επαναπατριστεί, συνεχίζοντας την καριέρα του στην Βραζιλία.

EXCLUSIVO NTV: MAIS UM NOME OFERECIDO



Através do jornalista @fabiotorres92



Apuramos que o zagueiro Fabiano Leismann foi oferecido para o Vasco. Não houve uma resposta até o momento.



O atleta tem 32 anos e vai ficar livre no mercado nos próximos dias. O contrato com o Aris-GRE… pic.twitter.com/st5i9HVrE7