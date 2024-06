«Ενδιαφέρεται για Μπαρμπόσα ο Παναθηναϊκός, δεν έχει κάνει όμως πρόταση»

Βραζιλιάνικο δημοσίευμα αναφέρεται στο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Γκαμπριέλ Μπαρμπόσα της Φλαμένγκο.

Το όνομα του Γκαμπριέλ Μπαρμπόσα ήρθε ξαφνικά στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό μετά από ανάρτηση Βραζιλιάνου δημοσιογράφου, με τον έμπειρο φορ της Φλαμένγκο να αποτελεί αδιαμφισβήτητα μια περίπτωση από το «πάνω ράφι».

Δημοσίευμα από την χώρα της Λατινικής Αμερικής πάντως αναφέρεται στην συγκεκριμένη υπόθεση και επικαλείται πηγές του ESPN, υποστηρίζοντας ότι πράγματι ο Παναθηναϊκός έχει ρωτήσει για τον παίκτη, όμως δεν έχει καταθέσει ακόμα κάποια επίσημη πρόταση.

«Ο Γκαμπιγκόλ έχει δεχτεί πρόσφατα ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό, όπως επιβεβαιώθηκε στο ESPN. Μέχρι τώρα πάντως, η επαφή δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη πρόταση» αναφέρει χαρακτηριστικά το «netfla.com.br».

Στην συνέχεια τονίζεται ότι ο Μπαρμπόσα αποτελεί πράγματι μια περίπτωση που εξετάζεται εδώ και λίγο καιρό από τους «πράσινους», δίχως πάντως να έχουν προκύψει νέες συζητήσεις με την πλευρά του ποδοσφαιριστή τις τελευταίες ημέρες.

Το Who is Who

Ο Μπαρμπόσα ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Σάντος και τον Ιανουάριο του 2013 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, στην οποία έμεινε για μια τριετία. Το καλοκαίρι του 2016, η Ίντερ έβγαλε από τα ταμεία της 29.5 εκατ. ευρώ, προκειμένου να τον κάνει κάτοικο Ιταλίας.

Για μια τετραετία ο Βραζιλιάνος φορ άνηκε στους «νερατζούρι», όμως πραγματοποίησε μόλις 10 συμμετοχές με 1 γκολ, αφού δόθηκε δανεικός σε Μπενφίκα, Σάντος και Φλαμένγκο. Στην πορτογαλική ομάδα έπαιξε 5 φορές, πετυχαίνοντας 1 ακόμα γκολ, ενώ τα καλύτερά του χρόνια ήταν αυτά στην Βραζιλία.

Με την Σάντος αγωνίστηκε συνολικά 207 φορές, με απολογισμό 82 γκολ και 13 ασίστ, ενώ την φανέλα της Φλαμένγκο την έχει φορέσει 274 φορές, μετρώντας 145 γκολ και 39 ασίστ. Τον Ιανουάριο του 2020 μάλιστα, η βραζιλιάνικη ομάδα τον αγόρασε οριστικά από την Ίντερ για 17.5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, είναι 18 φορές διεθνής με την Σελεσάο, μετρώντας 5 γκολ, ενώ έχει περάσει και από όλα τα μικρά κλιμάκια της Εθνικής (Κ17, Κ20, Κ23).

Με την Φλαμένγκο έχει κατακτήσει 2 Πρωταθλήματα (2019, 2020), 1 Κύπελλο (2022), 2 Σούπερ Καπ (2020, 2021), 1 Ρεκόπα Σουνταμερικάνα (2020), 2 Κόπα Λιμπερταδόρες (2019, 2022), ενώ μετράει ακόμα ένα βραβείο ως παίκτης της σεζόν (2018-19) και έχει αναδειχθεί πρώτος σκόρερ του Πρωταθλήματος (2017-18, 2018-19), του Κυπέλλου (2013-14, 2014-15, 2017-18) και του Λιμπερταδόρες (2018-19, 2020-21).