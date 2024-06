Άφησε το Euro και επέστρεψε στην Αγγλία ο Φόντεν λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων

Μπορεί η Αγγλία να προκρίθηκε στους «16» του Euro και μάλιστα ως 1η στον όμιλο της, ωστόσο ο Φιλ Φόντεν επέστρεψε στην πατρίδα του. Συγκεκριμένα, 24χρονος μεσοεπιθετικός επέστρεψε άμεσα στο σπίτι του λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων που προέκυψαν, ενώ θυμίζουμε πως η σύζυγός του είναι έγκυος και περιμένει το τρίτο τους παιδί.

Πάντως, ο Φόντεν αναμένεται να επιστρέψει στη Γερμανία και να ενσωματωθεί ξανά με την αποστολή της Αγγλίας, καθώς έχει τέσσερις μέρες περιθώριο μέχρι το επόμενο ματς των «Λιονταριών».

