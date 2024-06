Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Γκαμπριέλ Μπαρμπόσα!

Σύμφωνα με γνωστό δημοσιογράφο του εξωτερικού, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Γκαμπριέλ Μπαρμπόσα της Φλαμένγκο! Περίπτωση από το «πάνω ράφι» ο Βραζιλιάνος, που έχει αναδειχθεί και δύο φορές πρώτος σκόρερ του Κόπα Λιμπερταδόρες.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό και ένα όνομα που ήρθε στο προσκήνιο από το εξωτερικό είναι αυτό του 27χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού, Γκαμπριέλ Μπαρμπόσα, που ανήκει στην Φλαμένγκο.

Όπως αναφέρει ο Μπρούνο Αντράντε, ο Μπαρμπόσα βρίσκεται ψηλά στην λίστα της Παλμέιρας και του «Τριφυλλιού», όμως θα περιμένει μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, ώστε να δει εάν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Φλαμένγκο.

Πρόκειται για έναν παίκτη που αγωνίζεται κατά κανόνα στην κορυφή της επίθεσης, όμως έχει την ικανότητα να παίξει και στο δεξί «φτερό», αλλά και ως δεύτερος επιθετικός, στο πλευρό ενός άλλου σέντερ φορ. Η ποιότητά του είναι αδιαμφισβήτητη και σίγουρα πιθανή μεταγραφή του θα μπορούσε να ανεβάσει επίπεδο τον Παναθηναϊκό.

Το συμβόλαιό του εκπνέει τον Δεκέμβριο του 2024 και μένει να φανεί εάν οι δύο πλευρές θα φτάσουν σε συμφωνία για ανανέωση ή ο έμπειρος και διεθνής σκόρερ θα βγει στην μεταγραφική αγορά, με την Φλαμένγκο μάλιστα να μην μπορεί να έχει ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις, μιας και κινδυνεύει να τον χάσει ως ελεύθερο στο τέλος του έτους.

Δείτε την ανάρτησή του:

Sobre Gabigol:



- Palmeiras fez nova consulta pelo atacante, que também tem sondagem do Panathinaikos, da Grécia;



- Antes de abrir conversas concretas, jogador vai esperar até a primeira semana de julho por uma rodada de negociações para talvez renovar contrato com o Flamengo — Bruno Andrade (@brunoandrd) June 26, 2024

Το Who is Who

Ο Μπαρμπόσα ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Σάντος και τον Ιανουάριο του 2013 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, στην οποία έμεινε για μια τριετία. Το καλοκαίρι του 2016, η Ίντερ έβγαλε από τα ταμεία της 29.5 εκατ. ευρώ, προκειμένου να τον κάνει κάτοικο Ιταλίας.

Για μια τετραετία ο Βραζιλιάνος φορ άνηκε στους «νερατζούρι», όμως πραγματοποίησε μόλις 10 συμμετοχές με 1 γκολ, αφού δόθηκε δανεικός σε Μπενφίκα, Σάντος και Φλαμένγκο. Στην πορτογαλική ομάδα έπαιξε 5 φορές, πετυχαίνοντας 1 ακόμα γκολ, ενώ τα καλύτερά του χρόνια ήταν αυτά στην Βραζιλία.

Με την Σάντος αγωνίστηκε συνολικά 207 φορές, με απολογισμό 82 γκολ και 13 ασίστ, ενώ την φανέλα της Φλαμένγκο την έχει φορέσει 274 φορές, μετρώντας 145 γκολ και 39 ασίστ. Τον Ιανουάριο του 2020 μάλιστα, η βραζιλιάνικη ομάδα τον αγόρασε οριστικά από την Ίντερ για 17.5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, είναι 18 φορές διεθνής με την Σελεσάο, μετρώντας 5 γκολ, ενώ έχει περάσει και από όλα τα μικρά κλιμάκια της Εθνικής (Κ17, Κ20, Κ23).

Με την Φλαμένγκο έχει κατακτήσει 2 Πρωταθλήματα (2019, 2020), 1 Κύπελλο (2022), 2 Σούπερ Καπ (2020, 2021), 1 Ρεκόπα Σουνταμερικάνα (2020), 2 Κόπα Λιμπερταδόρες (2019, 2022), ενώ μετράει ακόμα ένα βραβείο ως παίκτης της σεζόν (2018-19) και έχει αναδειχθεί πρώτος σκόρερ του Πρωταθλήματος (2017-18, 2018-19), του Κυπέλλου (2013-14, 2014-15, 2017-18) και του Λιμπερταδόρες (2018-19, 2020-21).

Δείτε τον εν δράσει: