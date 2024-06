Επιβεβαίωσε για Παναθηναϊκό ο μάνατζερ του Πελίστρι: «Έχουμε επαφές!»

Ο εκπρόσωπος του Φακούντο Πελίστρι, Εντγκάρντο Λασάλβια, επιβεβαίωσε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ασχοληθεί με τον πελάτη του.

Ένα από τα ονόματα που έχουν έρθει στο προσκήνιο για την θέση του εξτρέμ στον Παναθηναϊκό είναι αυτό του Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος ανήκει στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως είναι άκρως αμφίβολο το μέλλον του στην αγγλική ομάδα.

Δημοσιογράφος από την Ουρουγουάη είναι αυτός που αποκάλυψε ότι οι «πράσινοι» έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον διεθνή άσο, όπως και η Βαγιαδολίδ, με τον εκπρόσωπο του παίκτη να επιβεβαιώνει με λακωνικό τρόπο τις σχετικές πληροφορίες.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή της πατρίδας του, επιβεβαίωσε πως: «Έχω κάνει επαφές» όταν ρωτήθηκε για τα σενάρια περί Παναθηναϊκού -και Βαγιαδολίδ- για τον 22χρονο εξτρέμ που αγωνίζεται αυτή την περίοδο στο Copa America.

Το Who is Who

Ο 22χρονος εξτρέμ ξεκίνησε την καριέρα του από την Πενιαρόλ, με την οποία μέτρησε συνολικά 37 συμμετοχές με 2 γκολ και 4 ασίστ, όμως άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις και «ανάγκασε» την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να τον αποκτήσει έναντι 8.5 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2020.

Ακολούθησαν διαδοχικοί δανεισμοί σε Αλαβές και Γρανάδα, με τον Ουρουγουανό άσο να αγωνίζεται 35 φορές στην πρώτη (χωρίς γκολ ή ασίστ) και 15 στην δεύτερη, με απολογισμό 2 γκολ και 2 ασίστ. Όσον αφορά την παρουσία του στους «Κόκκινους Διαβόλους», έχει καταγράψει 25 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, μοιράζοντας 2 ασίστ.

Φυσικά είναι και 21 φορές διεθνής με την Ουρουγουάη, κάνοντας ντεμπούτο τον Ιανουάριο του 2022, με τον Ντιέγκο Αλόνσο να τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά, αφού στα 10 παιχνίδια από αυτά ήταν ο ίδιος προπονητής της ομάδας.

Το συμβόλαιό του με την Γιουνάιτεντ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2025, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται αυτή την στιγμή στα 8 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το Transfermarkt.