«Συμφωνία της Γκρέμιο με Ελίασον – Οι Βραζιλιάνοι συζητούν με την ΑΕΚ»

Μετά το ενδιαφέρον της Πούμας για την απόκτηση του Νίκλας Ελίασον, που δεν φαίνεται να συγκινεί την ΑΕΚ, το όνομα του Σουηδού εξτρέμ βρίσκεται στα ρεπορτάζ της Γκρέμιο. Στη Βραζιλία υποστηρίζουν ότι η ομάδα, που είχε καταθέσει πρόταση και στο παρελθόν στην Ένωση, ήρθε σε συμφωνία με τον 28χρονο διεθνή άσο και πως απομένουν οι συζητήσεις με τους «κιτρινόμαυρους».

Ο Ελίασον, του οποίου η μητέρα είναι από τη Βραζιλία, έχει εκφράσει την επιθυμία κάποια στιγμή να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της χώρας του καφέ. Μετά την εξαιρετική φετινή του σεζόν στην ΑΕΚ, όπου αναδείχτηκε και κορυφαίος παίκτης της στη Super League, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων, με την Γκρέμιο να τον έχει στο… μπλοκάκι της εδώ και καιρό.

Στην Ένωση δεν είναι αρνητικοί στο να παραχωρήσουν τον παίκτη, εφόσον και ο ίδιος το επιθυμεί, αρκεί να ικανοποιηθεί οικονομικά, με τους Βραζιλιάνους πάντως να μην αναφέρουν ποσά.

