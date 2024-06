Σοκ: Κατέρρευσε λόγω ζέστης ο επόπτης στο Περού - Καναδάς!

Μία τρομακτική τροπή πήρε το ματς του Περού με τον Καναδά. Συγκεκριμένα στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού ο επόπτης κατέρρευσε λόγω ζέστης στο Τέξας και αποχώρησε με φορείο.

Ο τερματοφύλακας του Καναδά, Μαξίμ Κρεπό, ήταν αυτός που έτρεξε και κάλεσε εσπευσμένα το ιατρικο επιτελείο. Αξίζει να σημειωθεί πως ο επόπτης έγινε αλλαγή με τον τέταρτο και έφυγε με φορείο εμφανώς ζαλισμένος από το γήπεδο.

