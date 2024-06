«Συμφώνησε για Ντραγκόφσκι ο Παναθηναϊκός στο 1.5 εκατ, συν μπόνους»

Μία... ανάσα από τον Παναθηναϊκό ο Ντραγκόφσκι. Όπως τονίζει ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σκίρα, οι πράσινοι τα βρήκαν σες όλα με την Σπέτσια για να κάνουν δικό τους τον Πολωνό.

Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός όπως τονίζει ο Ιταλός τα βρήκε με την Σπέτσια στο 1.5 εκατομμύριο συν 500 χιλιάδες ως μπόνους, ενώ για τον Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι είναι έτοιμο συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Bartłomiej #Drągowski is one step away to #Panathīnaïkos from #Spezia on a permanent deal for €1,5M + 0,5M as bonuses. Contract until 2027. #transfers