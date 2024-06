Ρομάνο: «Έτοιμος να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Τεν Χαγκ!»

Έτοιμος να υπογράψει νέο συμβόλαιο στην Γιουνάιτεντ είναι ο Έρικ Τεν Χαγκ σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο παρά το γεγονός πως η τρέχουσα συμφωνία των δύο πλευρών ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2025.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, οι συζητήσεις των δύο πλευρών βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, και στην ουσία απομένουν μόνο τα τυπικά, με τη διοίκηση της Γιουνάιτεντ να ελπίζει σε οριστική συμφωνία, προτού αρχίσει την προετοιμασία της η ομάδα ενόψει της νέας σεζόν.

Να θυμίσουμε πως ο 54χρονος τεχνικός βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου από το καλοκαίρι του 2022, έχοντας σε 114 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, απολογισμό 68 νίκες, 15 ισοπαλίες και 31 ήττες.

🚨🔴 EXCL: Erik ten Hag, set to sign new contract at Manchester United as deal is now almost agreed.



Contacts advancing to final stages this week with his agents to finalize terms.



↪️ There will be changes in the staff with Ruud van Nistelrooy as strong candidate, as revealed. pic.twitter.com/H5HMX2jT7N