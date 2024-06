Ιταλός δημοσιογράφος ζήτησε από τον Μόντριτς να μην αποσυρθεί ποτέ – «Ένας από τους καλύτερους παίκτες που έχω δει» (vid)

Στα 38 του ο Λούκα Μόντριτς πρόσφερε μια ακόμη σπουδαία παράσταση στο υψηλότερο επίπεδο, ωστόσο το γκολ που πέτυχε δεν έφτανε στην Κροατία, που ισοφαρίστηκε στο 98’ από την Ιταλία και πλέον χρειάζεται ένα… θαύμα για να προκριθεί στους «16» του Euro 2024.

Αμέσως μετά τον αγώνα, ένας ιταλός δημοσιογράφος αποθέωσε τον άσο της Ρεάλ στη συνέντευξη Τύπου και τον κάλεσε να μην σταματήσει να παίζει ποτέ.

«Καλησπέρα Λούκα, από έναν Ιταλό δημοσιογράφο. Θέλω να σε ευχαριστήσω για όσα έχεις δείξει, όχι μόνο απόψε, αλλά σε όλη τη διάρκεια της καριέρας σου. Για μια ακόμη φορά έδειξες πως είσαι παίκτης κορυφαίου επιπέδου και σκόραρες σήμερα παρότι έχασες ένα πέναλτι. Απλά ήθελα να στο πω αυτό και θα ήθελα να σου ζητήσω να μην αποσυρθείς ποτέ γιατί είσαι ένας από τους καλύτερους παίκτες που έχω δει. Σε ευχαριστώ», ήταν τα λόγια του που προκάλεσαν χειροκροτήματα στην αίθουσα Τύπου από αρκετούς ακόμη δημοσιογράφους.

«Ευχαριστώ πολύ, από τα βάθη της καρδιάς μου, γι’ αυτή την τιμή που μου κάνεις. Κι εγώ θα ήθελα να παίζω μπάλα για πάντα, αλλά θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει να κρεμάσω τα παπούτσια μου. Θα συνεχίσω να παίζω, δεν ξέρω για πόσο ακόμη, αλλά σε ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σου», ήταν τα λόγια του Κροάτη σούπερ σταρ.

This was a truly beautiful moment in the post-match press conference ❤️#BBCEuros #Euro2024 #CROITA pic.twitter.com/K8VowAgm7m