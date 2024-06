Ρομάνο: «Μέχρι τις 15 Ιουλίου μπορεί να φύγει ως ελεύθερος ο Μπρέιθγουεϊτ - Εξετάζει προτάσεις και από Σαουδική Αραβία»

Περιπλέκει τα δεδομένα της υπόθεσης του Μπρέιθγουεϊτ, ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, δίνοντας μια νέα διάσταση στο θέμα της ρήτρας του.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, μετά την άνοδο της Εσπανιόλ στην La Liga, ο μεταγραφικός στόχος του ΠΑΟΚ κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά, ωστόσο, μέχρι τις 15/7!

Μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας, η ρήτρα του φτάνει τα 15 εκατ.ευρώ!

Σε ό,τι αφορά το μέλλον του, υπάρχει αναφορά στην οποία ο Μπρέθγουεϊτ περιμένει πρόταση ανανέωσης από την Εσπανιόλ ενώ την ίδια στιγμή εξετάζει προτάσεις τόσο από την Ευρώπη όσο και από την Σαουδική Αραβία, έχοντας και τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στην φετινή Σεγούντα Ντιβιζιόν με 22 γκολ στο σύνολο.

