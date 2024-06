Ανανέωσε με Ίντερ ο Αλεξίου (pic)

Ο αρχηγός της εθνικής Κ19 της Ελλάδας υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Ίντερ, στην οποία θα παραμείνει μέχρι το 2026.

Ο Αλεξίου είχε προτάσεις από ομάδες της Γερμανίας και της Ισπανίας, που «χτύπησαν την πόρτα του» ειδικά μετά τους αγώνες της Ελλάδας στην Elite Round του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Τον περασμένο Απρίλιο στην Πορτογαλία η εθνική μας αποκλείστηκε, αλλά o 19χρονος (2005) σέντερ μπακ ήταν πρώτος σκόρερ σημειώνοντας τα δύο από τα πέντε γκολ της ομάδας.

