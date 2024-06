Ο Τζίμι Μπάτλερ «έγδυσε» τον Νεϊμάρ σε παρτίδα πόκερ! (vid)

Γύρω στις 85.000 δολάρια έχασε μόνο σε μία γύρα πόκερ ο Νεϊμάρ, ο οποίος συμμετείχε σε τουρνουά πόκερ με διασημότητες.

Ο Βραζιλιάνος άσος πίστεψε πολύ στο ζευγάρι του ρήγα και του τέσσερα καρό που είχε, όμως ο σταρ του ΝΒΑ, Τζίμι Μπάτλερ που έκανε all-in είχε φουλ του πέντε και κέρδισε την γύρα των 174.000 δολαρίων συνολικά, εκ των οποίων περισσότερα από τα μισά χάθηκαν από τον Νεϊμάρ!

