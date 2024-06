Χαμός στην Τουρκία: Ο Μοντέλα έδιωξε τον Γκιουλέρ από την προπόνηση (vid)

Τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral στα social media ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται ο Ιταλός τεχνικός παίρνει το διακριτικό φανελάκι από τον 19χρονο άσο της Ρεάλ Μαδρίτης και τον απομακρύνει από το κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης, με τον Γκιουλέρ να πηγαίνει να συνεχίσει μόνος του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρξε κάποιο επεισόδιο ανάμεσα στον προπονητή και τον παίκτη, ενώ θυμίζουμε πως αν η Τουρκία δεν χάσει την τελευταία αγωνιστική από την Τσεχία (26/06, 22:00) θα είναι στη φάση των «16» του EURO.

I'm hearing Turkey coach took Arda's jersey and sent him to train alone before Czechia game. It's unacceptable if it's true. pic.twitter.com/j4ZjJeXbGI