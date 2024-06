«Θέλει Πελίστρι στον Παναθηναϊκό ο Ντιέγκο Αλόνσο!»

Δημοσιογράφος από την Ουρουγουάη υποστηρίζει ότι ο Ντιέγκο Αλόνσο θέλει να φέρει στον Παναθηναϊκό τον Φακούντο Πελίστρι.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση δύο εξτρέμ και ένα νέο όνομα που ήρθε στο προσκήνιο από τον Φαμπιάν Μπερτολίνι, δημοσιογράφο από την Ουρουγουάη, είναι αυτό του Φακούντο Πελίστρι.

Όπως υποστηρίζει στο δημοσίευμά του, ο διεθνής άσος βρίσκεται στο στόχαστρο του Ντιέγκο Αλόνσο για τον Παναθηναϊκό αλλά και του Πάουλο Πεσολάνο για την Ρεάλ Βαγιαδολίδ. Ωστόσο, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ περιμένει το Copa America και δεν βιάζεται να πάρει κάποια απόφαση.

Το σίγουρο είναι πως ο συγκεκριμένος παίκτης είναι απόλυτα γνωστός στον «πράσινο» τεχνικό, αφού τον είχε στο ρόστερ του στην Εθνική Ουρουγουάης και επομένως γνωρίζει ακριβώς τι είναι σε θέση να προσφέρει στον Παναθηναϊκό.

Δείτε την ανάρτησή του:

🔴 Facundo Pellistri es pretendido por dos técnicos uruguayos. Diego Alonso en Panathinaikos y Paulo Pezzolano en el Valladolid. Manchester esperará la Copa América. @Polideportivouy @VQV_Futbol pic.twitter.com/rfYLWznVyt — Fabián Bertolini (@F_Bertolini) June 23, 2024

Το Who is Who

Ο 22χρονος εξτρέμ ξεκίνησε την καριέρα του από την Πενιαρόλ, με την οποία μέτρησε συνολικά 37 συμμετοχές με 2 γκολ και 4 ασίστ, όμως άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις και «ανάγκασε» την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να τον αποκτήσει έναντι 8.5 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2020.

Ακολούθησαν διαδοχικοί δανεισμοί σε Αλαβές και Γρανάδα, με τον Ουρουγουανό άσο να αγωνίζεται 35 φορές στην πρώτη (χωρίς γκολ ή ασίστ) και 15 στην δεύτερη, με απολογισμό 2 γκολ και 2 ασίστ. Όσον αφορά την παρουσία του στους «Κόκκινους Διαβόλους», έχει καταγράψει 25 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, μοιράζοντας 2 ασίστ.

Φυσικά είναι και 20 φορές διεθνής με την Ουρουγουάη, κάνοντας ντεμπούτο τον Ιανουάριο του 2022, με τον Ντιέγκο Αλόνσο να τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά, αφού στα μισά από αυτά ήταν ο ίδιος προπονητής της ομάδας.

Το συμβόλαιό του με την Γιουνάιτεντ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2025, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται αυτή την στιγμή στα 8 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το Transfermarkt.

Δείτε τον εν δράσει: