Η UEFA ανακοίνωσε αυξημένη ασφάλεια μετά τις διαδοχικές εισβολές οπαδών στα γήπεδα της Γερμανίας

Σχεδόν σε κάθε ένα από τα πρώτα παιχνίδια του Euro 2024 υπήρξε και ένα... ντου στον αγωνιστικό χώρο, ενω στο ματς της Πορτογαλίας ένα αγοράκι έβγαλε selfie με τον Κριστιάνο και αργότερα έγινε νέα εισβολή οπαδών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και ο Γκονσάλο Ράμος.

Έτσι, η UEFA έκανε σήμερα (23/06/24) γνωστό, ότι θα αυξηθεί η ασφάλεια στα γήπεδα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, χωρίς πάντως να δώσει διευκρινίσεις για τα μέτρα που έχει αποφασίσει να λάβει άμεσα.

UEFA to increase security following pitch invaders during Turkey vs Portugal game. pic.twitter.com/WbgFDmX9Xt