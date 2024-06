«Ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον γκολκίπερ της Σεπαχάν, Παγιάμ Νιαζμάντ» (pic)

Η ΑΕΚ αναζητεί δύο γκολκίπερ μετά το διαφαινόμενο διαζύγιο με τους Αθανασιάδη-Στάνκοβιτς. Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι φαίνεται να βρίσκεται προ των πυλών και υπάρχει η εκτίμηση πως θα ανακοινωθεί την επόμενη Δευτέρα. Ακούγονται Μπάρκας και Στρακόσα για να προστεθεί σήμερα ακόμη ένα όνομα.

Ο λόγος για τον 29χρονο τερματοφύλακα της ιρανικής Σεπαχάν, Παγιάμ Νιαζμάντ που έχει εμπειρία από την Ευρώπη έχοντας περάσει τη σεζόν 2021-22 από την πορτογαλική Πορτιμονένσε. Το όνομά του το έφερε στο προσκήνιο ο Ιρανός δημοσιογράφος, Hatam Shiralizadeh που σε tweet του ανέφερε πως «η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του τερματοφύλακα της Σεπαχάν, Παγιάμ Νιαζμάντ που μπορεί να παίξει μαζί με τον Εχσάν Χατζισαφί στην OPAP Arena. Έχει ακόμη ένα χρόνο στο συμβόλαιό του με ρήτρα αποδέσμευσης 1 εκατομμυρίου ευρώ».

Ο Νιαζμάντ είναι διεθνής με το Ιράν 9 φορές και την τελευταία διετία έχει αγωνιστεί σε 59 ματς με την Σεπαχάν σε όλες τις διοργανώσεις.

AEK Athens are interested in signing #TeamMelli and Sepahan goalkeeper Payam Niazmad, who may join Ehsan Hajsafi at OPAP Arena.



He has one year left on his contract with a €1M release clause. [IG: slvoicegr]