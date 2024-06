Κοριτσάκι αγγίζει τον Ρονάλντο για να δει αν είναι... αληθινός! (vid)

Η μικρή δεν μπορούσε να πιστέψει ότι στεκόταν πίσω της ο Πορτογάλος σούπερ σταρ. Γύρισε προς το μέρος του και τον άγγιξε για να βεβαιωθεί ότι είναι... αληθινός!

Και τρελάθηκε από τη χαρά της σε ένα απίθανο στιγμιότυπο που «έπιασε» ο φακός πριν από τη σέντρα των Πορτοκάλων με τους Τούρκους για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του EURO.

She will never forget this moment pic.twitter.com/G4ZYFiBr3J