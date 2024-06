«Η ΑΕΚ κατέθεσε πρόταση για τον Κοϊτά της Σιντ Τρούιντεν»

Ο λόγος για τον 25χρονο εξτρέμ από την Μαυριτανία, Αμπουμπακαρί Κοϊτά που ανήκει στην Σιντ Τρούιντεν.

Και πώς προέκυψε το θέμα; Από το twitter σε λογαριασμό που ασχολείται με τις μεταγραφές στο Βέλγιο. Όπως τονίζεται, η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον 25χρονο Μαυριτανό αριστερό εξτρέμ της βελγικής ομάδας, ο οποίος προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν σκοράροντας 15 γκολ και έχοντας και τρεις ασίστ σε 38 εμφανίσεις. Μάλιστα η ΑΕΚ φέρεται να έχει καταθέσει και πρόταση στη Σιντ Τρούιντεν, η οποία ωστόσο απέχει αρκετά από αυτά που ζητάει ο βελγικός σύλλογος, όπως αναφέρεται.

Για τον Κοϊτά ενδιαφέρον υπάρχει από τη Σεντ Ετιέν. Ο διεθνής δεξιοπόδαρος Μαυριτανός εξτρέμ που αγωνίζεται στην αριστερή πλευρά δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το 2025 στη Σιντ Τρούιντεν, η οποία τον είχε αποκτήσει από την Μπέβερεν το 2021 έναντι 1 εκατ. ευρώ. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Γάνδη και Κορτράικ και διαθέτει βελγικό διαβατήριο.

📢 Possible Departure - STVV



AS Saint-Étienne are back interested in 🇲🇷 Aboubakary Koita.



Loïc Perrin and his team have revived their interest in him. He had already been approached by ASSE in January 2023, but he preferred not to take up the offer.#JPL #TransferNews #STVV https://t.co/GWxZUChspG pic.twitter.com/yqW3RG9JiB