Επίσημο: Η Τσέλσι ανακοίνωσε τον… Μεσίνιο!

Το ακραίο παιδομάζωμα που κάνει η Τσέλσι συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Οι μπλε έκαναν δικό τους και τον 17χρονο Εστεβάο Ουίλιαν, ίσως το καλύτερο ταλέντο που υπάρχει αυτή την στιγμή στο ποδόσφαιρο της Βραζιλίας.

Ο «Μεσίνιο» λάμπει εκτυφλωτικά φέτος με την φανέλα της Παλμέιρας (10 παιχνίδια, 2 γκολ, 2 ασίστ) και οι Λονδρέζοι φρόντισαν να τον κλείσουν, δαπανώντας ένα τεράστιο ποσό.

Η ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα θα πάρει 34 εκατομμύρια ευρώ και άλλα 6 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους στόχων και θα κρατήσει για ακόμα ένα χρόνο στις τάξεις της, τον φοβερό και τρομερό εξτρέμ, ο οποίος θα μετακομίσει του χρόνου στο «Στάμφορντ Μπριτζ», όπου βρίσκονται φέτος οι συμπατριώτες του Αντρέι Σάντος, Ντέιβιντ Ουάσινγκτον και Άντζελο Γκάμπριελ

Chelsea Football Club has agreed a deal to sign teenage forward Estevao Willian from Palmeiras, with the Brazilian to officially join Chelsea next summer. 🤝 pic.twitter.com/SHLVRaD4gi