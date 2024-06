Πρόταση 4 εκατ. του Παναθηναϊκού στην Γκρέμιο για Παβόν!

Όπως αποκαλύπτει έγκυρος ρεπόρτερ σε θέματα Λατινικής Αμερικής, ο Παναθηναϊκός παλεύει να κάνει δικό του τον αριστερό εξτρέμ της Γκρέμιο, καταθέτοντας πρόταση 4 εκατομμυρίων δολαρίων. Ποιος είναι ο 28χρονος Αργεντινός.

Ο Παναθηναϊκός αναζητά δεδομένα εξτρέμ για να ενισχύσει το ρόστερ του για τη νέα σεζόν και ένα όνομα που ήρθε στο προσκήνιο είναι αυτό του Κρίστιαν Παβόν, που αγωνίζεται στην Γκρέμιο κι έχει συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2026.

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο από τον Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο οποίος ανέφερε ότι οι «πράσινοι» όχι μόνο παρακολουθούν την περίπτωση του 28χρονου Αργεντινού, αλλά έχουν ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση ύψους 4 εκατ. δολαρίων για την απόκτησή του.

Τα πράγματα βέβαια δεν θα είναι εύκολα, μιας και το δημοσίευμά του επισημαίνει ότι η Γκρέμιο θέλει να ανέβει η προσφορά του Παναθηναϊκού για να δώσει το «ΟΚ» στην παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.

Δείτε την ανάρτησή του:

🚨[EXCLUSIVO] Panathinaikos abrió negociaciones para fichar a Cristian Pavón. Ya hay una oferta de u$s 4M para comprar su pase.

*️⃣Para dejarlo ir, Gremio pretende que los griegos la mejoren. pic.twitter.com/w9AWQCBdOO — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 22, 2024

Το Who is Who

Ο 28χρονος Αργεντινός αγωνίζεται στην βραζιλιάνικη ομάδα από τον Φεβρουάριο, όταν πήρε μεταγραφή έναντι 3.5 εκ. ευρώ από την Ατλέτικο Μινέιρο και έκτοτε έχει καταγράψει 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 3 γκολ και 4 ασίστ.

Η καριέρα του ξεκίνησε το 2014 από την Ταγιέρες, ενώ έχει περάσει από Μπόκα Τζούνιορς, Κολόν, Λος Άντζελες και φυσικά την Ατλέτικο Μινέιρο, στην οποία αγωνιζόταν από το καλοκαίρι του 2022.

Τα καλύτερα χρόνια του ήταν αυτά στην Μπόκα, με την οποία αγωνίστηκε συνολικά 164 φορές και μέτρησε 36 γκολ και 40 ασίστ, αποτελώντας έναν από τους πλέον επιδραστικούς παίκτες της ομάδας και «εκτοξεύοντας» την χρηματιστηριακή του αξία ακόμα και στα 20 εκατ. ευρώ, το 2018.

Παράλληλα είναι και 11 φορές διεθνής με την Αλμπισελέστε, δίχως να έχει καταφέρει ακόμα να σκοράρει.

Πρόκειται πάντως για έναν παίκτη που μπορεί να δώσει πολύτιμες λύσεις στην μεσοεπιθετική γραμμή, αφού έχει την ικανότητα να αγωνιστεί τόσο ως αριστερό εξτρέμ (αυτή είναι η φυσική του θέση), όσο και στην δεξιά πτέρυγα αλλά και πίσω από τον φορ.

Δείτε τον εν δράσει: