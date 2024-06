Αποκλείστηκε η Πολωνία

Το ταξίδι της Πολωνίας στο Euro έλαβε τέλος. Συγκεκριμένα η Πολωνία γνώρισε την ήττα με 3-1 από την Αυστρία και την ισοπαλία των Γαλλία -Ολλανδία (που προκρίθηκαν στα νοκ άουτ) η ομάδα των Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Νταμιάν Σιμάνσκι γυρίζει στη Βαρσοβία.

Η Πολωνία αντιμετωπίζει την τελευταία αγωνιστική τη Γαλλία αλλά δεν έχει ελπίδες να βγει 3η και να διεκδικήσει την θέση την τρίτης καλύτερης ομάδας, αφού έχασε με 3-1 από τους Αυστριακούς.

🚨⛔️ Poland are the first team to be eliminated from Euro 2024. pic.twitter.com/JFiOe9EEfB