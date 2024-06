Λύση για την επίθεση εντόπισε η ΑΕΚ στην Αργεντινή, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο κατέθεσε πρόταση για τον Άνταμ Μπαρέιρο της Σαν Λορέντζο.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει σε αποκλειστικό του ρεπορτάζ, πως η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση 4,5 εκατ. ευρώ στην αργεντίνικη ομάδα για τον 27χρονο Παραγουανό φορ.

Μάλιστα, στον παίκτη προσφέρει τετραετές συμβόλαιο.

Ο Μπαρέιρο έχει συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2025 με τη Σαν Λορέντζο, με την οποία φέτος μετρά 21 συμμετοχές, 7 γκολ και μια ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Παραγουανός φορ ξεκίνησε την καριέρα του από την Ολίμπια της χώρας του, αγωνίστηκε στη συνέχεια στη Ρίβερ Πλέιτ της Παραγουάης, τη Νασιονάλ, ενώ στη συνέχεια έπαιξε στο Μεξικό και τη Μοντερέι, αλλά και τη Σαν Λορέντζο. Στην Ευρώπη έχει αγωνιστεί για έναν χρόνο στην Αλάνιασπορ ως δανεικός από τη Μοντρερέι.

🟡⚫️🇵🇾 Excl: AEK Athens have sent bid for Adam Bareiro to San Lorenzo, proposal worth €4.5m for Paraguay striker.



Contract being discussed for the next four years. pic.twitter.com/naRZuCY48G