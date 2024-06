Ρομάνο: «Δύο προτάσεις για Ιωαννίδη - Περιμένει κι άλλη ομάδα της Premier League ο Παναθηναϊκός!»

Ο Φώτης Ιωαννίδης αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του καλοκαιριού, με πολλές ομάδες του εξωτερικού να τον έχουν στο στόχαστρο και να προσπαθούν να τον αποκτήσουν, αλλά τον Παναθηναϊκό να μην είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή.

Τα δημοσιεύματα του εξωτερικού είναι καθημερινά και πλέον πήρε θέση και ο κορυφαίος σε θέματα μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, που τόνισε ότι μέχρι τώρα έχουν κατατεθεί δύο επίσημες προτάσεις στο «Τριφύλλι».

Η μία είναι της Ίπσουιτς και ανέρχεται στα 25 εκατ. ευρώ, ενώ η άλλη της Μπολόνια και ανέρχεται στα 18 εκατ. ευρώ, μαζί με άλλα 2 εκατ. ευρώ με μορφή μπόνους.

Παράλληλα, ο Ρομάνο υποστήριξε ότι οι «πράσινοι» περιμένουν προσφορά από άλλη μια ομάδα της Premier League, με τις Γουέστ Χαμ και Φούλαμ να είναι γνωστό ότι παρακολουθούν με ενδιαφέρον τον 24χρονο επιθετικό.

Δείτε την ανάρτησή του:

🚨🇬🇷 Two clubs have sent bids to Panathinaikos for Greek striker Fotis Ioannidis: Ipswich Town and Bologna.



Ipswich sent €25m package bid, while Bologna offer is worth €18m plus €2m in add-ons.



No agreement yet as Panathinaikos expect one more PL club to enter the race. pic.twitter.com/Ps0JnJrb6F