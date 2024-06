Υπέροχη στιγμή: Πήρε συνέντευξη από το γιο του ο Σμάιχελ (vid)

Μετά το 1-1 της Δανίας με την Αγγλία στη μεικτή ζώνη είχαμε μία υπέροχη στιγμή. Συγκεκριμένα ο θρύλος της Γιουνάιτεντ, Πίτερ Σμάιχελ, που είναι πλέον ρεπόρτερ για το FOX πήρε συνέντευξη από το γιο του Κάσπερ, τον αρχηγό της εθνικής Δανίας.

Ο Πίτερ Σμάιχελ τόνισε «κάνω πολλές συνεντεύξεις, αλλά ποτέ αυτό» και έσπευσε να αγκαλιάσει. Μάλιστα ο Κάσπερ δεν παρέλειψε να δώσει τη φανέλα του ως ενθύμιο στον πατέρα του.

"I do a lot of post-match interviews, but I never do this." 😍



This moment between Peter Schmeichel and his son Kasper is the best ❤️ @Pschmeichel1 | @kschmeichel1 pic.twitter.com/WsfW6tBdFy