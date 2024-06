Επίσημα στον πάγκο της Λέστερ ο Κούπερ

Η διοίκηση της Λέστερ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Στιβ Κούπερ, ο οποίος θα διαδεχθεί τον Εντσο Μαρέσκα, που έφυγε για την Τσέλσι για ν' αντικαταστήσει τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

Ο 44χρονος Ουαλός κόουτς, που ήταν χωρίς δουλειά μετά την απόλυση του την περασμένη σεζόν από τη Νότιγχαμ, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τις «αλεπούδες», οι οποίες επέστρεψαν στην Premier League.

Leicester City Football Club can confirm the appointment of Steve Cooper as our new First Team Manager 🔵