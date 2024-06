«Κοντά στην Άουγκσμπουργκ ο Γιαννούλης»

Ο Δημήτρης Γιαννούλης έχει μείνει ελεύθερος από τη Νόριτς και είναι ένας από τους πλέον περιζήτητους στην αγορά. Για τον διεθνή αμυντικό υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ του γερμανικού Sky Sport, όμως, η Άουγκσμπουργκ που παίζει στην Bundesliga έχει τις περισσότερες πιθανότητες να τον αποκτήσει.

Να θυμίσουμε πως ο Γιαννούλης είναι στην λίστα της τόσο της ΑΕΚ, όσο και του Παναθηναϊκού με τον ίδιο, ωστόσο να ΄χει δηλώσει πως θέλει να παίξει στο εξωτερικό.

⚪️🟢🔴 Excl. | Dimitrios Giannoulis could join @FCAugsburg as the 28 y/o left-back is keen on the move!



He will leave Norwich as a free agent. Clubs from England, Italy and Greece want him. But Augsburg with the best chances now.



Details to be clarified. @SkySportDE 🇬🇷 pic.twitter.com/BEf0tdry25