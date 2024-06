Η Μπενφίκα προχωράει τις επαφές με Άλκμααρ για τον Παυλίδη

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μπενφίκα προχωρά τις συζητήσεις για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη, έχοντας καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση στην Άλκμααρ.

Οι «Αετοί της Λισαβόνας» έχουν με το μέρος τους τον Έλληνα επιθετικό που πιέζει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, με τον Παυλίδη να έχει συμφωνήσει στους όρους του συμβολαίου του με την Μπενφίκα.

Για τον 25χρονο επιθετικό υπήρχε έντονο ενδιαφέρον και από ιταλικούς συλλόγους, ωστόσο στην Μπενφίκα εκφράζουν αισιοδοξία για ολοκλήρωση του deal με την Άλκμααρ.

