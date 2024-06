Athletic: «Η Νότιγχαμ παίρνει τον Στάμενιτς από τον Ερυθρό Αστέρα και τον δανείζει στον Ολυμπιακό!»

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του 22χρονου χαφ και εφόσον έρθει σε συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα, ο Στάμενιτς θα παραχωρηθεί ως δανεικός στον Ολυμπιακό.

Ο Ερυθρός Αστέρας από την πλευρά του ζητάει 5,5 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του νεαρού μέσου από τη Νέα Ζηλανδία, ένα ποσό που δεν είναι... απαγορευτικό για τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

O Στάμενιτς την σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 35 συμμετοχές, έχοντας 2 γκολ και 1 ασίστ στο ενεργητικό του, ενώ για την περίπτωσή του ενδιαφέρθηκε και η Κόβεντρι.

Quick transfer line before the Austria-France game.



Nottingham Forest close to signing New Zealand international Marko Stamenic for £4.6m from Red Star Belgrade.



Midfielder Stamenic, 22, expected to go on loan initially to Olympiacos #NFFC #olympiacoshttps://t.co/jPAthK5Wgu