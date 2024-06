«Ρώτησαν για παίκτη του Παναθηναϊκού Λάτσιο, Φέγενορντ και Τορίνο!» (pic)

Ο Τιάγκο Ρομάνο κλήθηκε πρόσφατα στην Κ20 της Αργεντινής κι έκανε το ντεμπούτο του, ενώ το μέλλον του στον Παναθηναϊκό παραμένει αυτή την στιγμή άκρως αμφίβολο.

Σύμφωνα λοιπόν με τον έγκυρο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Λάτσιο, Τορίνο και Φέγενορντ έχουν ήδη επικοινωνήσει με την πλευρά του ποδοσφαιριστή για να διαπιστώσουν τις προθέσεις του για το μέλλον.

«Λάτσιο, Τορίνο και Φέγενορντ έχουν όλες επικοινωνήσει για να ενημερωθούν για τον Τιάγκο Ρομάνο, ταλέντο που γεννήθηκε το 2006. Ο Τιάγκο, μέλος της Κ20 της Αργεντινής, αναμένεται να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτησή του:

🇦🇷 Understand Lazio, Torino and Feyenoord have all made contact to be informed on 2006 born talent Thiago Romano.



Thiago, part of Argentina U20 squad and expected to leave Panathinaikos this summer. pic.twitter.com/ebWokrRiRZ