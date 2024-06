Φέργκιουσον και Μουρίνιο είδαν παρέα την πρεμιέρα του EURO

Με τρομερή ένταση στο παιχνίδι της, η Γερμανία μετέτρεψε σε... παράσταση για έναν ρόλο την πρεμιέρα της στο EURO 2024, συντρίβοντας την Σκωτία με 5-1 στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου κι έκανε την καλύτερη δυνατή εκκίνηση στη διοργάνωση.

Το παιχνίδι έγινε στο Μόναχο, στο γήπεδο της Μπάγερν, και ήταν αρκετοί οι... εκλεκτοί καλεσμένοι που είδαν από κοντά το πρώτο παιχνίδι της φετινής διοργάνωσης.

Ανάμεσά τους, ο Φέργκιουσον και ο Μουρίνιο, οι οποίοι κάθισαν δίπλα και δίπλα και έβγαλαν και μια αναμνηστική φωτογραφία.

«Με τον Σκωτσέζο θρύλο. Πρέπει να είμαι μαζί τους. Σπουδαίος άνθρωπος» έγραψε ο Πορτογάλος τεχνικός ανεβάζοντας τη φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Sir Alex Ferguson 🤝 Jose Mourinho



Two icons of the Premier League take in the opening game of Euro 2024 🤩#EURO2024 pic.twitter.com/oZHUtJ0vPd