Η φιναλίστ του φετινού Champions League, Μπορούσια Ντόρτμουντ, βρήκε κατευθείαν τον αντικαταστάτη του Τέρζιτς. Συγκεκριμένα η ομάδα της Βεστφαλίας έδωσε τα... ηνία στον πρώην μέσο της ομάδας Νουρί Σαχίν.

Ο Σαχίν υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους κίτρινους που θα τον κρατήσει στο Βεστφάλεν μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

The new man in charge, Nuri Şahin! pic.twitter.com/DghvsfneCl