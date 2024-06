«Η ΑΕΚ πουλάει τον Πόνσε στη Χιούστον Ντάιναμο» - Τι αναφέρει η Ένωση για όσα γράφονται σε ΗΠΑ και Αργεντινή!

Ο Μπόγκερτ που εργάζεται στην γνωστή ιστοσελίδα «The Atletic» στην ανάρτησή του αναφέρει πως απομένουν μόνο οι λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση του deal της Ένωσης με τη Χιούστον Ντάιναμο, χωρίς να αναφέρονται πάντως συγκεκριμένα ποσά. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει, ο Πόνσε ήταν ο νούμερο ένα στόχος του αμερικανικού συλλόγου, με τον Αργεντινό φορ να καλύπτει μία εκ των τριών θέσεων ως Designated Player.

Την ίδια στιγμή ο Αργεντινός ρεπόρτερ Σέσαρ Λουίς Μέρλο με ανάρτησή του στο X θεωρεί δεδομένη τη μεταγραφή του Εσέκιελ Πόνσε στη Χιούστον Ντάιναμο, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί ρεκόρ για τον σύλλογο του MLS και προσθέτοντας πως ο Αργεντινός επιθετικός θα υπογράψει συμβόλαιο μακριάς διάρκειας.

Όσο για το τι λέει η ΑΕΚ; Εξακολουθεί να διαψεύδει το θέμα περί πώλησης του Αργεντινού άσου στην ομάδα του MLS τονίζοντας, πάντως πως εδώ και 1,5 μήνα υπάρχει, πράγματι, έντονο ενδιαφέρον για τον παίκτη.

Το βέβαιο είναι πως τα πάντα θα φανούν τις επόμενες ώρες ή ημέρες, με δεδομένο πως τα πάντα φαίνονται και κρίνονται μέσα σε σε μία μεταγραφική περίοδο.

Δείτε τα tweets:

BREAKING: Houston Dynamo finalizing club-record deal to sign Argentine forward Ezequiel Ponce from AEK Athens, per sources.



Ponce, 27, had 16 goals in 1,895 minutes this season with AEK.



DP No. 9.



🤝👑 @CLMerlo https://t.co/CqoIrd5BKI